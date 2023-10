Coup dur inattendu à l’OM, il panique

Arnaud De Kanel

Sorti sur blessure face à l'OGC Nice, Pau Lopez ne gardera pas la cage marseillaise ce dimanche soir face à l'OM. Comme face à l'AEK Athènes jeudi, c'est Ruben Blanco qui assurera l'intérim. Le portier espagnol n'apporte malgré tout pas assez de garanties selon Jérôme Alonzo, très inquiet pour l'OM de ce point de vue.

On ne peut prévoir aucune blessure dans le football, encore moins au poste de gardien de but. Face à l'OGC Nice, Pau Lopez a été contraint de céder sa place suite à un problème physique. Un coup dur pour le moins inattendu qui pousse Gennaro Gattuso à le remplacer par Ruben Blanco tant qu'il ne sera pas remis. Mais la doublure de Pau Lopez ne rassure pas Jérôme Alonzo.

«Je pense qu’il est très en dessous»

Ruben Blanco fait paniquer Jérôme Alonzo. « Je n’ai pas vu assez de matches (de Blanco) pour le juger. Je pense qu’il est très en dessous. On me dit qu’il est une bonne doublure, c’est-à-dire qu’il a les épaules pour tenir un ou deux gros matches. Lyon sera l’un d’eux. Je l’ai vu faire de bons matches, être très fébrile aussi, mais j’ai du mal à avoir un avis tranché. Pour être une bonne doublure, il faut être un homme de coups, avoir un esprit très ouvert, savoir changer de costume », estime l'ancien gardien de l'OM et du PSG dans les colonnes de La Provence . Alonzo sait de quoi il parle et il insiste sur ce rôle si particulier de doublure.

«Doublure dans un grand club est un rôle très compliqué»