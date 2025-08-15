Coup dur à l'OM, De Zerbi perd déjà deux recrues !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille lance sa saison de Ligue 1 ce vendredi soir avec un choc face au Stade Rennais, en Bretagne. Un premier rendez-vous déjà capital pour installer une dynamique positive et valider les enseignements de la préparation estivale. Mais l’OM devra composer sans deux de ses recrues estivales, ce qui pourrait influencer ses choix tactiques.

L’OM lance sa saison de Ligue 1 avec un test exigeant face au Stade Rennais. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de démarrer sur une note positive. « Ce sera un match difficile. Il faudra bien l’interpréter, être organisé, savoir ce qu’on doit faire. Nous nous préparons en sachant que ce sera très difficile, pour eux comme pour nous » a confié le coach de l'OM en conférence de presse. Mais l'OM devra composer avec des absences de poids.

Deux forfaits actés Recruté pour 35M€ cet été, Igor Paixao est encore trop juste, tandis que Facundo Medina est suspendu pour cette rencontre. Cette double absence pousse l’OM à revoir son plan de jeu et à s’appuyer davantage sur ses cadres déjà présents. En défense central, le club marseillais pourrait lancer dans le grand bain CJ Egan-Riley, présenté comme une possible bonne surprise.