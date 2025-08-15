Coup dur à l'OM, De Zerbi perd déjà deux recrues !

L’Olympique de Marseille lance sa saison de Ligue 1 ce vendredi soir avec un choc face au Stade Rennais, en Bretagne. Un premier rendez-vous déjà capital pour installer une dynamique positive et valider les enseignements de la préparation estivale. Mais l’OM devra composer sans deux de ses recrues estivales, ce qui pourrait influencer ses choix tactiques.
L’OM lance sa saison de Ligue 1 avec un test exigeant face au Stade Rennais. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de démarrer sur une note positive. « Ce sera un match difficile. Il faudra bien l’interpréter, être organisé, savoir ce qu’on doit faire. Nous nous préparons en sachant que ce sera très difficile, pour eux comme pour nous » a confié le coach de l'OM en conférence de presse. Mais l'OM devra composer avec des absences de poids.
Deux forfaits actés
Recruté pour 35M€ cet été, Igor Paixao est encore trop juste, tandis que Facundo Medina est suspendu pour cette rencontre. Cette double absence pousse l’OM à revoir son plan de jeu et à s’appuyer davantage sur ses cadres déjà présents. En défense central, le club marseillais pourrait lancer dans le grand bain CJ Egan-Riley, présenté comme une possible bonne surprise.
De Zerbi va lancer Egan-Riley
« Nous avons plusieurs options. CJ Egan-Riley, qui peut jouer dans l’axe avec Balerdi, Cornelius, Kondogbia (en forme depuis quelques semaines), peut évoluer en sentinelle. Nous disposons également de Weah, Murillo, Garcia… j’ai encore quelques doutes. Je déciderai entre aujourd’hui et demain » a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse et dans des propos rapportés par Le Phocéen.