Clash avec les arbitres : L'OM divisé en interne ?

Après le match nul contre Strasbourg à domicile ce dimanche, l’OM a de nouveau critiqué des décisions arbitrales jugées défavorables au club. Un sentiment d’incompréhension alimenté par une accumulation d’erreurs perçues en défaveur des Marseillais. Toutefois, au sein du club, certains remettent en question la stratégie offensive des dirigeants pour protéger les intérêts de l’OM.

Lors du match nul face à Strasbourg, l’OM a exprimé son mécontentement après une décision arbitrale litigieuse concernant un possible penalty sur Jonathan Rowe. Florent Germain, correspondant RMC Sport en charge de l’Olympique de Marseille, a évoqué ce sujet dans l’émission Rothen s’enflamme : « Les sorties de l'OM sur l'arbitrage dimanche ? C'est une accumulation de décisions litigieuses qui fait que Pablo Longoria a décidé de prendre la parole. C'était assez frappant dimanche. Tous les joueurs ont délivré le même discours : c'est toujours contre nous, le vestiaire se pose des questions. »

Une accumulation d’erreurs ?

Ce sentiment de se sentir lésé par l’arbitrage découle, selon certains, d’une série d’erreurs répétées en défaveur de l’OM. Florent Germain précise : « C'est parti, au départ, d'un deuxième carton jaune pour Cornelius lors du match contre Nice, où l'OM avait essayé de faire annuler ce carton jaune. Dans la foulée, il y avait eu le Lyon - Marseille avec le carton rouge express pour Balerdi, ainsi que la suspension de Medhi Benatia, sanctionné à 6 matchs, dont 3 avec sursis. »

Il ajoute : « C’est parti sur des clashs entre l'OM et les arbitres, et ils se sont multipliés. Des décisions polémiques ont marqué l’OM : une faute supposée sur Højbjerg en Ligue 1 contre Lille, un penalty non accordé sur Jonathan Rowe en Coupe de France, et, très récemment, une main de Murillo qui a conduit à un penalty contre l’OM à Rennes. Par la suite, la direction de l’arbitrage a reconnu que cette décision était une erreur. »

« Il faut plus de dialogue »

« Donc, effectivement, c’est une accumulation, mais aussi une stratégie de l’OM qui était assumée en début de saison », explique Florent Germain. Cependant, cette stratégie divise en interne. Certains estiment que le club devrait adopter une approche plus diplomate envers le corps arbitral. Florent Germain précise : « Marseille disait qu'ils ne voulaient plus rien laisser passer après avoir été trop conciliants. C'était maintenant fini. Sauf qu'à l'OM, on se demande si cette stratégie ne se retourne pas contre le club. »

Il rapporte aussi les propos de certaines personnes au sein du board marseillais, qui prônent une approche différente :« Certains membres en interne, comme Fabrizio Ravanelli, pensent qu’il faut davantage de dialogue et de diplomatie avec les arbitres plutôt que d’opter systématiquement pour le conflit. »