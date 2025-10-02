Clash avec Benatia : Il lâche sa réponse après son départ de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi ne sera finalement resté que quelques mois à l’OM. Il faut dire que l’attaquant n’avait pas le meilleur des comportements sur la Canebière. Alors que Medhi Benatia n’avait pas manqué de s’en prendre publiquement à Wahi à ce sujet, ce dernier a souhaité lui répondre.

Elye Wahi avait-il un problème avec les horaires lorsqu’il était à l’OM ? C’était visiblement le cas et Medhi Benatia n’avait pas apprécié. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, alors que les journalistes étaient en retard, le directeur du football de l’OM avait balancé : « Comme Elye Wahi, attention aux horaires ! ». Benatia avait par ailleurs expliqué : « Si Elye n'avait pas certaines failles, il ne serait pas allé à Lens ou chez nous, mais directement dans un top club. On a toujours été très clairs : "Voilà comment tu interprètes ton métier, voilà ce que moi je vais te demander." Réponse : "Ok, ok, ok..." Je ne suis pas dans la police, je peux être là pour les joueurs, matin, midi et soir, ça ils le savent, mais je dois mettre un cadre, une discipline, un environnement de travail ».

« Il n'y a eu qu'un retard » Egalement interrogé par le quotidien sportif, Elye Wahi a répondu sur ses problèmes de retard à l’OM révélés par Medhi Benatia. Le désormais attaquant de Francfort a alors fait savoir : « Il n'y a eu qu'un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j'avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l'OM), mais Medhi et le coach De Zerbi m'ont beaucoup donné, et j'aurais pu travailler encore plus ».