Cissé, Gignac… Promesse surprise, un gros buteur est annoncé à l’OM

Le fantasme du grand attaquant fait rêver l'OM depuis qu'il a été promis par Jacques-Henri Eyraud lorsque le club a été racheté par Frank McCourt. Cependant, malgré quelques réussites évidentes, mais ponctuels (Balotelli, Sanchez, Aubameyang), le club phocéen attend toujours son grand buteur. Et Bafétimbi Gomis pense que cela peut être Elye Wahi.

Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a décide de lâcher 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi qui a débarqué en provenance du RC Lens. Cependant, depuis le début de saison, il peine à convaincre puisqu'il n'a inscrit que deux buts, dont un penalty contre Brest lors de la première journée. Et pourtant, Bafetimbi Gomis continue de penser qu'Elye Wahi va s'imposer à Marseille.

« Ce sont des difficultés que j’ai rencontrées à Lyon et ça ne m’a empêché de m’imposer (21 buts en 34 matches). Ce sont aussi des difficultés que Mamadou Niang, Djibril Cissé ou André-Pierre Gignac ont rencontrées à Marseille et ils ont réussi. Elye Wahi, c’est quelqu’un qui travaille, mais il est jeune, il faut être patient », promet-il dans une interview accordée à Ouest-France, avant de poursuivre.

« On va prier pour qu’il nous fasse tous mentir. En tout cas, je suis tout cœur avec lui en tant qu’ancien attaquant de l’OM. Je connais la difficulté qu’il rencontre au quotidien et je sais qu’avec la patience, du travail et un peu de chance, il pourra répondre aux attentes », ajoute Bafetimbi Gomis.