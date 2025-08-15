Changement d’entraîneur à l’OM : Il vit un moment historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent à l'OM depuis l'été 2020, Leonardo Balerdi connait donc pour la première fois un peu de stabilité au poste d'entraîneur puisque Roberto De Zerbi a finalement décidé de rester au sein du club phocéen pour la saison à venir. Et le capitaine argentin de l'OM n'a pas manqué de souligner ce moment historique en conférence de presse.

Malgré les nombreuses spéculations au sujet d'un potentiel départ cet été, Roberto De Zerbi a décidé de continuer l'aventure à l'OM où il avait été nommé il y a un an. Un choix fort de la part du coach italien, et qui permet d'apporter enfin un peu de stabilité au poste d'entraîneur de l'OM, miné par des départs en série ces dernières années. Leonardo Balerdi en sait quelque chose...

« Le coach continue, c'est la première fois que ça m'arrive » Interrogé en conférence de presse jeudi, le capitaine de l'OM a d'ailleurs souligné ce moment historique avec Roberto De Zerbi : « On sait que le coach continue, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un coach pour une deuxième saison d'affilée. C'est bien pour la continuité, pour les joueurs. Cette année, on va faire de belles choses avec lui. On est prêts », indique Balerdi.