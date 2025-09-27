Cet international tunisien a eu «un grave problème» à l'OM !

Joueur formé à l'OM, Larry Azouni y a fait ses débuts professionnels en 2012 à 18 ans. Mais le Franco-Tunisien ne sera pas utilisé, ne parvenant pas à s'imposer dans l'équipe première. Le joueur âgé de 31 ans aujourd'hui explique que sa blessure de l'époque a tout changé à sa carrière, lui qui a fini par partir à Nîmes.
Jeune joueur de la réserve, Larry Azouni débute à l'époque sous les ordres de Didier Deschamps. L'ancien international tunisien pensait pouvoir avoir plus de chances de bénéficier de plus de temps de jeu au milieu de terrain, en vain. Sa carrière a pris un autre tournant après sa blessure.
« J’ai eu un grave problème »
Engagé avec le club de Dibba Al-Hisn aux Emirats arabes unis aujourd'hui, Larry Azouni est revenu sur son début de carrière qui aurait pu tout changer pour lui. Malheureusement il n'a connu qu'un petit match avec l'OM, ratant des occasions. « Que vous a-t-il manqué selon vous pour avoir davantage de matchs avec l’équipe première ? C’était compliqué. Il y avait une très très grosse équipe à l’époque. La concurrence était rude. Au milieu, il y avait Alou Diarra, international français, Benoît Cheyrou, Lucho Gonzalez… C’était compliqué. J’aurais voulu avoir des bouts de matchs. Mais je me suis blessé aux côtes à cinq journées de la fin, en 2011/12. J’ai eu un grave problème » se souvient-il pour Top Mercato.
Une blessure fatidique
Sûrement trop jeune pour espérer s'imposer dans l'équipe première à ce moment-là, Larry Azouni a dû faire avec cette blessure. Finalement il est prêté au FC Lorient en 2013 et s'engage avec Nîmes en 2014. « Et à ce moment-là, l’OM ne jouait plus rien en championnat. Il y a quelques jeunes qui ont démarré à ce moment-là, comme Momar Bangoura, Wesley Jobello… Je pense que j’aurais pu moi aussi avoir des minutes si je n’avais pas eu cette blessure. Après, j’étais réaliste, je n’étais pas encore prêt à m’imposer dans cet OM-là » avoue l'homme aux 10 sélections avec la Tunisie.