Cet international tunisien a eu «un grave problème» à l'OM !

Joueur formé à l'OM, Larry Azouni y a fait ses débuts professionnels en 2012 à 18 ans. Mais le Franco-Tunisien ne sera pas utilisé, ne parvenant pas à s'imposer dans l'équipe première. Le joueur âgé de 31 ans aujourd'hui explique que sa blessure de l'époque a tout changé à sa carrière, lui qui a fini par partir à Nîmes.

Jeune joueur de la réserve, Larry Azouni débute à l'époque sous les ordres de Didier Deschamps. L'ancien international tunisien pensait pouvoir avoir plus de chances de bénéficier de plus de temps de jeu au milieu de terrain, en vain. Sa carrière a pris un autre tournant après sa blessure.

« J’ai eu un grave problème » Engagé avec le club de Dibba Al-Hisn aux Emirats arabes unis aujourd'hui, Larry Azouni est revenu sur son début de carrière qui aurait pu tout changer pour lui. Malheureusement il n'a connu qu'un petit match avec l'OM, ratant des occasions. « Que vous a-t-il manqué selon vous pour avoir davantage de matchs avec l’équipe première ? C’était compliqué. Il y avait une très très grosse équipe à l’époque. La concurrence était rude. Au milieu, il y avait Alou Diarra, international français, Benoît Cheyrou, Lucho Gonzalez… C’était compliqué. J’aurais voulu avoir des bouts de matchs. Mais je me suis blessé aux côtes à cinq journées de la fin, en 2011/12. J’ai eu un grave problème » se souvient-il pour Top Mercato.