«C’est très agaçant», énorme coup de gueule à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau coup d'arrêt pour l'OM. Alors qu'il menait au score à quelques secondes de la fin de la rencontre, le club marseillais s'est fait rattraper par Strasbourg. Une contreperformance commentée par Valentin Rongier. Après le match, le milieu de terrain n'a pas caché sa colère et a tenu à rappeler les objectifs de l'équipe.

L'OM pensait tenir la victoire jusqu'à la 89ème minute. Moment choisi par Jean-Eudes Aholou pour déclencher une frappe surpuissante qui permettait au RC de Strasbourg de revenir au score et d'arracher le point du match nul au Vélodrome (2-2). Le club marseillais rate une chance de revenir sur le PSG au classement et voit le RC Lens revenir à ses trousses. Après la rencontre, Valentin Rongier est apparu agacé en zone mixte.

Fiasco à l’OM, un gros coup de gueule est poussé https://t.co/EbQGJUE59g pic.twitter.com/yuRZpBlZPX — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

« On est énervés »

« Forcément on est énervés, et j'ai l'impression qu'on répète les mêmes erreurs en ce moment. Et on ne peut pas se le permettre. Ce soir, ça représentait une grosse opportunité. On n'est pas capables de tenir un score, on est chez nous, on menait 2-0... » a confié le milieu de terrain.

« On doit prendre plus de points c'est une certitude »

Pour le joueur, l'OM doit faire mieux. « On se souvient que là-bas à l'aller, c'était pareil, on gagnait et on s'est fait égaliser à la fin, c'est très agaçant. On doit regarder notre dynamique globale, au Vélodrome on doit prendre plus de points c'est une certitude » a confié Rongier dans des propos rapportés par L'Equipe . Mais il a tenu à rappeler l'objectif prioritaire du club marseillais.

Objectif deuxième place