A l’OM, «c’est lui le boss»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Igor Tudor a rapidement fait parler de lui pour sa méthode atypique et très difficile à assimiler. Mais l’effectif marseillais a fini par s’y faire et les résultats suivent. Jonathan Clauss le reconnaît, Igor Tudor est bien « le boss ».

L'été dernier, l’OM a effectué plusieurs changements, avec notamment l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Mécontent du début de mercato, Jorge Sampaoli a pris la porte et a été remplacé par Igor Tudor qui aura connu une entame difficile. Mais depuis, l’entraîneur de l’OM s’est bien rattrapé. Marseille est deuxième du championnat et bien parti pour rejouer la Ligue des Champions.

La méthode Igor Tudor fonctionne à l’OM

Ce qui frappe avec Igor Tudor, c’est son intransigeance. Rarement souriant, le technicien croate a une méthode énergivore qui a mis un peu de temps avant d’être assimilée par l’effectif de l’OM. Mais Tudor n’a pas lâché.

«Il nous fait comprendre que c’est lui le boss»