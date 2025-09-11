«C'est plus fort que l'OM» : L'annonce qui va choquer les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son activité durant le mercato, l'OM a trouvé plus fort en Ligue 1. En effet, Strasbourg possède désormais une force économique qui en fait l'un des clubs français les plus puissants derrière le PSG. Les Alsaciens ont d'ailleurs été les plus dépensiers sur le marché français, devant les récents champions d'Europe.

Le mercato en Ligue 1 a été particulièrement animé, et cette fois-ci, on a pu retrouver des clubs qui n'avaient jamais été aussi actifs. C'est notamment le cas de Strasbourg, racheté en 2023 par BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea, ce qui permet de créer un lien entre les deux clubs sur le mercato.

Strasbourg a flambé cet été ! Ainsi, Strasbourg a été le club français le plus dépensier avec quasiment 118M€ investis pour recruter 18 joueurs, devant le PSG qui a lâché 106M€ pour Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. L'OM n'est pas en reste avec 96M€ dépensés pour 12 recrues. Mais ce sont bien les Alsaciens qui se présentent désormais comme la deuxième puissance économique de Ligue 1.