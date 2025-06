C’est «le bordel» à l’OM à cause du nouvel entraîneur !

Entraîneur de l’OM de 1997 à 1999, Rolland Courbis avait été remercié au beau milieu de la saison par le club phocéen. En effet, alors que les résultats étaient compliqués sur la Canebière, le technicien en a fait les frais. C’est Bernard Casoni qui est alors venu le remplacer à l’OM. Une grosse erreur ?

Lors de la saison 1999-2000, l’OM échappe de peu à la relégation. Et même le changement d’entraîneur n’aura rien changé. En effet, en cours d’exercice, le club phocéen se sépare de Rolland Courbis pour faire venir Bernard Casoni . Pas de quoi donc inverser la tendance et selon Stéphane Dalmat , joueur de l’ OM à l’époque, il n’aurait pas fallu prendre cette décision.

L’ OM se serait-il trompé en nommant Bernard Casoni comme entraîneur ? Pour FD Extra Time, Stéphane Dalmat a fait savoir : « Rolland Courbis se fait limoger et Bernard Casoni arrive. Ça a été le bordel. Je pense pas que c’était l’entraîneur qu’il fallait à ce moment pour redresser le club. Je pense qu’il aurait fallu conserver Rolland Courbis. Et puis ensuite, avec les joueurs qu’il y avait, on aurait fait une meilleure saison ».

« On avait une pression de fou »

« On fait une saison où on se sauve à la dernière journée, pour un but. Ce jour-là, on s’est dit que si on descend en Ligue 2, surtout à Marseille, c’est chaud. Ça aurait pu terminer par une grosse catastrophe, même physique. Ce jour-là, on avait une pression de fou », a ensuite confié l’ancien joueur de l’OM.