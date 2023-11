«C’est dramatique», l’OM de Gattuso se fait fracasser

Hugo Chirossel

Après deux semaines de trêve internationale, l'OM espérait entamer une dynamique positive samedi sur la pelouse de Strasbourg. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul et une nouvelle prestation décevante des hommes de Gennaro Gattuso. Ce dernier ne semble pas réussir à inverser la tendance, c’est même plutôt le contraire pour Bernard Pardo.

Toujours positif jusque-là, Gennaro Gattuso n’a pas pu cacher son mécontentement samedi, après le match nul de l’OM face à Strasbourg (1-1). Comme indiqué par RMC Sport , le technicien italien s’attendait à voir un tout autre visage de ses joueurs à la Meinau et a été très déçu de leur performance.

Fiasco pour l’OM, une catastrophe est redoutée https://t.co/X6LNTJR04a pic.twitter.com/lgl228YMj4 — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

«Cette équipe devient de plus en plus insipide»

Cela fait maintenant deux mois que Gennaro Gattuso est arrivé, mais rien ne semble vraiment avoir changé à l’OM. « Au fil des matchs, cette équipe devient de plus en plus insipide, c’est dramatique. Ça fait de la peine à voir », a confié Bernard Pardo à La Provence . Si Jonathan Clauss est une des rares satisfactions cette saison, l’ancien Marseillais estime que les Olympiens sont trop individualistes.

«Chacun joue dans son coin»