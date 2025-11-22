C'est confirmé, «un génie» a signé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en provenance de Manchester United à la suite d'un prêt très réussi à Getafe, Mason Greenwood a réalisé une première saison très encourageante, et confirme en ce début d'exercice comme en témoigne son doublé contre l'OGC Nice vendredi soir (5-1). Grégory Schneider s'incline et reconnait que le numéro 10 de l'OM est un «génie du ballon».

«Greenwood est un génie du ballon» « On peut le prendre de toutes les manières possible, le regretter, s'en féliciter: Greenwood est un génie du ballon. Quelque chose d'autre, ce pourquoi on tilte. Une bénédiction du jeu. A regarder, quand on aime le foot, c'est merveilleux », explique le journaliste de Libération sur son compte X.