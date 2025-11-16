Ce joueur de l'OM évadé de prison, l'annonce surréaliste !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM l'été dernier. Interrogé sur la possibilité de remplacer une star dans un programme télévisé, l'international anglais a reconnu qu'il voulait incarner Michael Scofield dans la série Prison Break.

En quête de renforts au milieu de terrain, l'OM de Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Angel Gomes, entre autres. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, l'international anglais a alerté la direction marseillaise. A tel point qu'elle a fait le nécessaire pour finaliser sa signature libre et gratuite lors du dernier mercato estival.

Angel Gomes veut prendre la place de Wentworth Miller Conscient de la situation contractuelle d'Angel Gomes, l'OM a bouclé son transfert pour 0€. A Marseille depuis plus de quatre mois, le milieu de terrain de 25 ans a joué le jeu de l'interview aléatoire ce samedi. Et comme l'a avoué Angel Gomes, il aimerait remplacer Wentworth Miller, qui incarne le rôle de Michael Scofield, dans la série Prison Break.