Ce cauchemar qui hante les esprits de l’OM

Thibault Morlain

Après avoir éliminé le PSG de la Coupe de France, l’OM était devenu le grand favori de la compétition. Sur la Canebière, on s’imaginait alors enfin soulever un trophée cette saison. Cela ne sera finalement pas le cas et la désillusion a été terrible. En effet, l’OM s’est fait sortir, au Vélodrome, par Annecy. Un revers qui reste en travers de la gorge à Marseille.

Ce n’est donc pas cette année que l’OM devrait soulever un trophée. Cela fait plus de 10 ans que le club phocéen n’a plus connu cette joie. Pourtant, cette saison, les hommes d’Igor Tudor y croyaient pour la Coupe de France. En huitième de finale, l’OM avait réussi à éliminer le PSG, de quoi faire alors des Olympiens les favoris de la compétition. En quart de finale, c’est Annecy qui se dressait sur la route des Marseillais. Une balade de santé face au pensionnaire de Ligue 2 ? L’OM a fini par vivre un véritable cauchemar. Annecy a en effet réalisé l’exploit de sortir l’OM au Vélodrome, aux tirs au but.

« C’est la pire sensation que j’ai eue sur un terrain de football »

Aujourd’hui encore, l’OM ne s’est remet pas de cette élimination de la Coupe de France contre Annecy. Pour So Foot , Pau Lopez expliquait : « Le pire, c’est l’élimination en Coupe de France. Je n’avais jamais ressenti ça. C’est la pire sensation que j’ai eue sur un terrain de football. On venait de battre Rennes, Paris, et là, on sort contre Annecy, à la maison. C’était très dur. On savait que le public espérait un truc important en Coupe de France cette année et nous aussi. Franchement, c’est la pire émotion que j’ai connue ».

« C'était inacceptable »