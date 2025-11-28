Cauchemar avec l’OM : Il est prêt à tout plaquer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvelle claque pour l’OGC Nice. Six jours après l’humiliation face à l’OM (1-5), les Aiglons ont lourdement chuté sur la pelouse du FC Porto (0-3) ce jeudi soir, un 17e match européen de suite sans victoire. Dans la foulée, Franck Haise a révélé qu’il avait évoqué le scénario d’un licenciement avec ses dirigeants ces derniers jours.

Les matches européens se suivent et se ressemblent pour l’OGC Nice, qui a encore sombré ce jeudi soir, sur la pelouse du FC Porto (0-3). Menés dès la 19e seconde, les hommes de Franck Haise ont concédé leur cinquième défaite en autant de journées de Ligue Europa, et restent sur 17 rencontres sans victoire en Coupe d’Europe.

« J’ai proposé à mes dirigeants d'être l'électrochoc après le match contre l’OM » Dans la foulée du match, Franck Haise s’est prononcé sur la situation difficile traversée par les Aiglons et a révélé avoir proposé son départ aux dirigeants après le large revers contre l’OM (1-5) la semaine dernière, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. « Je fais un métier passionnant, c'est celui que j'ai choisi et j'adore ça. Mais je sais me remettre en cause et mes dirigeants le savent car je leur ai proposé d'être l'électrochoc après le match contre l’OM », a indiqué l’entraîneur de l’OGC Nice.