Cauchemar avec l’OM : Il est prêt à tout plaquer !

Nouvelle claque pour l’OGC Nice. Six jours après l’humiliation face à l’OM (1-5), les Aiglons ont lourdement chuté sur la pelouse du FC Porto (0-3) ce jeudi soir, un 17e match européen de suite sans victoire. Dans la foulée, Franck Haise a révélé qu’il avait évoqué le scénario d’un licenciement avec ses dirigeants ces derniers jours.
Les matches européens se suivent et se ressemblent pour l’OGC Nice, qui a encore sombré ce jeudi soir, sur la pelouse du FC Porto (0-3). Menés dès la 19e seconde, les hommes de Franck Haise ont concédé leur cinquième défaite en autant de journées de Ligue Europa, et restent sur 17 rencontres sans victoire en Coupe d’Europe.
« J’ai proposé à mes dirigeants d'être l'électrochoc après le match contre l’OM »
Dans la foulée du match, Franck Haise s’est prononcé sur la situation difficile traversée par les Aiglons et a révélé avoir proposé son départ aux dirigeants après le large revers contre l’OM (1-5) la semaine dernière, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. « Je fais un métier passionnant, c'est celui que j'ai choisi et j'adore ça. Mais je sais me remettre en cause et mes dirigeants le savent car je leur ai proposé d'être l'électrochoc après le match contre l’OM », a indiqué l’entraîneur de l’OGC Nice.
« Si ça doit être la solution, je suis prêt à l’accepter »
« Si ça doit être la solution (son limogeage), je suis prêt à l'accepter. Je me bats avec nos armes mais si je dois être un jour le fusible et la solution », a ajouté Franck Haise ce jeudi soir, rapporté par L’Équipe. L’ancien coach du RC Lens a toutefois indiqué que cette lourde décision ne viendrait pas de lui : « Je ne démissionnerai pas, je continuerai à assumer mes responsabilités et je n'abandonnerai pas mes joueurs. »