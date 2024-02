Catastrophe à l'OM, Gattuso lâche une terrible annonce

Arnaud De Kanel

C'est une véritable catastrophe. Défait par Brest dimanche soir, l'OM n'a pas remporté le moindre match de championnat en 2024. La dernière victoire en Ligue 1 remonte au 17 décembre et le visage de l'équipe phocéenne ne cesse de se dégrader. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a même estimé que cet OM «n'est pas une vraie équipe».

L'OM s'enfonce. Auteurs d'une prestation livide, les hommes de Gennaro Gattuso ont essuyé leur 6ème revers de la saison en Ligue 1 et tombent à la 9ème place avec seulement 5 points d'avance sur l'OL qui jouait encore la relégation il y a peu. L'entraineur italien a livré un constat accablant en conférence de presse.

«C’est terminé» : L’annonce qui met le feu à l’OM https://t.co/q7iCeLGVwM pic.twitter.com/nGczlJQjVS — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

«On a trop peu proposé de contenu»

Gennaro Gattuso a employé des mots très forts pour décrire la nouvelle prestation catastrophique de l'OM. « On dit beaucoup de choses pour se ressouder, pour sortir de moments délicats. Ce soir, à onze contre dix, on a créé trop peu de choses. Dans les 30 derniers mètres, au niveau offensif, on a créé si peu. On a trop peu proposé de contenu et on prend ce but à la 88e minute encore. Je pense que les joueurs aussi ont ce sentiment », a introduit l'entraineur de l'OM, avant de lâcher une terrible annonce sur son vestiaire.

«On n'est pas une vraie équipe»