Benzema - OM : L'appel décisif pour un transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Installé en Arabie Saoudite depuis juillet 2024, Houssem Aouar assume pleinement son choix. Courtisé par plusieurs clubs européens, dont l’OM, l’international algérien de 26 ans a finalement été séduit par les conseils d’un certain Karim Benzema, formé aussi à l’OL et aujourd’hui joueur d’Al-Ittihad. Ce mardi, il a évoqué les arguments de son aîné.

Parti de l’ AS Roma à l’été 2024, Houssem Aouar a fait un choix fort en rejoignant l’ Arabie Saoudite. Courtisé par plusieurs clubs, notamment l ’OM , l’ancien milieu de l ’OL a finalement été séduit par le projet d ’Al-Ittihad... et par les mots de Karim Benzema.

Aouar refuse l'OM et s'explique

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international algérien de 26 ans est revenu sur les coulisses de son transfert. Il confirme notamment avoir été approché par plusieurs formations européennes : « C'est vrai que mon nom a été cité dans plusieurs clubs, et notamment à l'OM. À ce moment-là, j'étais à l'AS Rome, et j'ai été appelé par Karim Benzema et le club d'Al-Ittihad. Ils m'ont expliqué le projet qu'ils étaient en train de bâtir. Il y avait déjà des top joueurs comme N'Golo Kanté, Fabinho et Karim. J'ai senti de la confiance de leur part, et ils m'ont bien vendu les choses. »