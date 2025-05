Benatia - OM : La fin est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé directeur sportif de l'OM en début d'année, Medhi Benatia avait laissé entendre que sa durée de vie à Marseille était limitée en raison notamment de la forte pression qui existe autour du club. Et selon plusieurs journalistes phocéen, le trio composé de Roberto de Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria est voué à disparaître.

En février dernier, Medhi Benatia prenait tout le monde de court en laissant entendre qu’il pourrait quitter l’OM dans un avenir proche. « Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour » a déclaré celui qui ne cesse du prendre du gallon au sein du club. Nommé directeur sportif en début d’année, Benatia sera très attendu lors du prochain mercato, de surcroît après la qualification pour la prochaine Ligue des champions obtenue. La suite est, par contre, plus incertaine.

« Je ne suis pas sûr que ça dure plus de trois ans »

Selon plusieurs journalistes marseillais, le trio composé de Roberto de Zerbi-Pablo Longoria-Medhi Benatia est voué à disparaître dans un avenir proche, possiblement à la fin de la prochaine saison. « Je pense que le président a pété le câble et il va s’arrêter. C’est à dire qu’il va se mettre en retrait. Mais je ne pense pas que ce trio va durer éternellement. Tu as une durée de vie limitée à Marseille donc je ne suis pas sûr que ça dure plus de trois ans » a déclaré Michel Aliaga, responsable de France 3 Provence.

Ça commence à chauffer ?

Cette stabilité est d’autant plus dur à conserver que des frictions sont apparues ces dernières semaines, notamment entre Benatia et De Zerbi. Ce dernier n’ayant pas hésité à critiquer le recrutement. « Il y a eu des étincelles entre Benatia et De Zerbi. Ils sont très proches, jusqu’à se téléphoner tard la nuit. Mais on a vu De Zerbi critiquer le recrutement. Il faudrait un pompier pour éteindre tout ça » a confié le journaliste Bruno Blanzat. Ce rôle pourrait revenir à Longoria, mais le feu pourrait bien consumer la bonne ambiance au sein de l’OM.