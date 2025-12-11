Ben Arfa à l’OM, l’annonce choc !

Axel Cornic

Prodige du centre de formation de Manchester United, Mason Greenwood a dû quitter l’Angleterre après des graves problèmes avec la justice. Pour le moment ça lui réussit plutôt bien, puisque l’attaquant enchaine les prestations abouties, avec 13 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille.

C’est ce qu’on appelle un très bon coup. Recruté pour 26M€ lors de l’été 2024, Mason Greenwood est devenu en une seule saison la grande star de l’OM. Et il l’a encore une fois confirmé ce mardi, avec son doublé face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions (2-3).

« Pour moi Greenwood, c’est Ben Arfa » Certains le comparent déjà à d’autres grands talents passé par Marseille, comme avec Éric Di Meco ce mercredi dans le Super Moscato Show. « Pour moi Greenwood, c’est Ben Arfa » a déclaré l’ancien défenseur de l’OM, évoquant le milieu offensif qui a porté les couleurs marseillaises à 91 reprises entre 2008 et 2010.