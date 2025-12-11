Ben Arfa à l’OM, l’annonce choc !

Prodige du centre de formation de Manchester United, Mason Greenwood a dû quitter l’Angleterre après des graves problèmes avec la justice. Pour le moment ça lui réussit plutôt bien, puisque l’attaquant enchaine les prestations abouties, avec 13 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille.
C’est ce qu’on appelle un très bon coup. Recruté pour 26M€ lors de l’été 2024, Mason Greenwood est devenu en une seule saison la grande star de l’OM. Et il l’a encore une fois confirmé ce mardi, avec son doublé face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions (2-3).
« Pour moi Greenwood, c’est Ben Arfa »
Certains le comparent déjà à d’autres grands talents passé par Marseille, comme avec Éric Di Meco ce mercredi dans le Super Moscato Show. « Pour moi Greenwood, c’est Ben Arfa » a déclaré l’ancien défenseur de l’OM, évoquant le milieu offensif qui a porté les couleurs marseillaises à 91 reprises entre 2008 et 2010.
« Ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il n'est jamais décisif contre les concurrents directs »
« Il a cette faculté de se créer les actions tout seul. Les deux buts qu'il met hier, il se les fait tout seul ! Il n'est jamais blessé et il a des stats » a poursuivi Di Meco, au micro de RMC. « Ce qui me gêne encore chez lui, c'est qu'il n'est jamais décisif contre les concurrents directs. Il n’a pas marqué contre Lyon, Lens, Rennes ou le PSG. A Paris on a gagné, mais il n’a pas marqué, même s’il fait un bon match ».