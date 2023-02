Avertissement pour l'OM, il veut «tout tuer»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par l’OM il y a deux semaines en Coupe de France, le PSG retrouve le Stade Vélodrome dimanche soir en championnat. Un Classique au sommet puisque cinq points seulement séparent les deux équipes en tête de la Ligue 1. Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu, tous trois formés au PSG, attendent ce choc avec impatience.

Deux semaines après la victoire de l’OM en huitième de finale de Coupe de France face à un PSG privé de Kylian Mbappé, c’est un nouveau Classique qui se présente dimanche soir au Stade Vélodrome. 2ème de Ligue 1 à 5 points du PSG, l’OM pourrait mettre la pression sur le leader en cas de succès. Mais en face, Paris est déterminé à se racheter après la désillusion de la Coupe de France.

«C’est magique»

A deux jours du Classique, le PSG s’est entraîné au Parc des Princes devant 30 000 spectateurs. « Une ambiance comme ça, c’est magique. Les supporters ont toujours été là, dans les hauts comme dans les bas. On va essayer de les rendre fiers dimanche. Les ultras ? C’est incroyable. On a juste envie de s’asseoir et de les écouter », a lancé Ismaël Gharbi au micro de PSG TV. Et il n’est pas le seul Titi à attendre ce match avec impatience.

Le PSG victime d'un coup de poker, l'OM est prêt à récidiver avec Mbappé https://t.co/s2HuZyQwoX pic.twitter.com/4g2vlk8xJ7 — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

«On a envie d'aller là-bas et de tout tuer !»