Le PSG victime d'un coup de poker, l'OM est prêt à récidiver avec Mbappé

Amadou Diawara

Privé de plusieurs défenseurs centraux, Igor Tudor a repositionné Valentin Rongier face au PSG en Coupe de France. Un choix qui a payé, alors que Kylian Mbappé était absent. Malgré le retour du numéro 7 parisien, le coach de l'OM est prêt à replacer Valentin Rongier un cran plus bas au stade Vélodrome ce dimanche en Ligue 1.

Le 8 février, le PSG et l'OM se sont disputés une place en quart de finale de la Coupe de France au Vélodrome. Sans Kylian Mbappé, le club de la capitale s'est incliné face à son grand rival marseillais (2-1). Et Valentin Rongier y est pour beaucoup.

Valentin Rongier en défense centrale contre le PSG

Replacé en défense centrale par Igor Tudor, Valentin Rongier a su combler l'absence de plusieurs cadres de l'OM à ce poste. Et malgré le retour de Kylian Mbappé ce dimanche soir pour le nouveau choc face au PSG au Vélodrome, le technicien marseillais est prêt à refaire confiance à son capitaine dans sa charnière.

«Ça dépend dans quel système on joue»