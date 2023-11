Avant le choc, le boss de l’OM fait une promesse

Benjamin Labrousse

Quasiment un mois après les graves incidents ayant frappé le football français en amont de la rencontre entre l’OM et l’OL, le temps est à l’union. Ce lundi, le président marseillais Pablo Longoria est sorti du silence à propos de ce match qui sera rejoué le 6 décembre prochain, et a affirmé que les clubs doivent travailler main dans la main concernant la violence dans les stades.

Le 6 décembre prochain, Lyonnais et Marseillais se retrouveront pour l’Olympico. Le 29 octobre, ce match tant attendu au sein du paysage du football français avait dû être reporté alors que des supporters de l’OM avaient lancé des projectiles sur le bus de l’OL, blessant notamment l’entraîneur rhodanien Fabio Grosso.

Mercato : L’OM va retenter un coup à la Guendouzi ? https://t.co/VJHT5ZuEh0 pic.twitter.com/OpeoE0zPQL — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Pablo Longoria ne veut plus de débordements à l’OM

Ce lundi, le président marseillais Pablo Longoria a d’ailleurs exprimé son ressenti sur cette rencontre. « J'aimerais qu'il y ait toujours les conditions qui permettent aux supporters de l'OM d'aller à l'extérieur et à ceux des autres clubs de venir au Vélodrome » a déclaré le président de l’OM dans des propos relayés par Eurosport .

« On doit travailler tous ensemble »