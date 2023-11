Deschamps répond à un tacle en provenance de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Jean-Pierre Papin, ancienne gloire du football français et aujourd'hui dirigeant de l'OM, n'a pas manqué de fustiger le niveau global des attaquants de Ligue 1 cette semaine. Des déclarations qui ont fait beaucoup de bruit, et Didier Deschamps a rebondi sur les propos de son ancien coéquipier.

Le niveau global de la Ligue 1 fait beaucoup parler en ce moment, d'autant que la diffusion des droits TV pour notre championnat est en pleine négociation. Il faut dire que le manque d'efficacité des attaquants a été pointée du doigt ces derniers jours, et pas par n'importe qui. Jean-Pierre Papin, ancien numéro 9 emblématique du football français, Ballon d'Or 1991, a livré un point de vue pour le moins tranché sur la question dans des propos rapportés par France Info .

Papin tacle les attaquants de L1

« Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez. C'est un constat qui vaut pour tous les clubs », a lâche Jean-Pierre Papin, qui occupe la fonction de conseiller du président Pablo Longoria à l'OM depuis quelques mois. Et en conférence de presse vendredi, le sélectionneur national Didier Deschamps a été invité à rebondir sur ces propos de la part de son ancien partenaire en équipe de France et à l'OM.

