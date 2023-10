Avant le choc, Gattuso a tranché pour la star de l’OM

Alexis Brunet

Dimanche soir, l'OM affronte l'OL au Vélodrome, pour le premier Olympico de la saison. Un match toujours très chaud, et important pour les deux équipes. Pour essayer d'obtenir les trois points, Gennaro Gattuso devrait faire confiance à la star de l'attaque marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang. Vitinha devrait donc lui débuter sur le banc.

Avant chaque début de saison, certains matches sont plus attendus que d'autres. C'est notamment le cas des Classiques, mais aussi des Olympico. Justement, dimanche soir l'OL doit se déplacer sur la pelouse de l'OM, dans un choc qui s'annonce déjà capital.

Gattuso va retrouver Grosso

Ce match entre l'OM et l'OL sera l'occasion de chaudes retrouvailles entre Gennaro Gattuso, et Fabio Grosso. Les deux entraîneurs ont un passif en commun, puisqu'ils ont remporté la Coupe du monde en 2006 avec l'Italie. De plus les deux hommes sont tous les deux arrivés en cours de saison dans leur club respectif. Grosso pour remplacer Laurent Blanc, et Gattuso pour prendre la succession de Marcelino.

Gattuso devrait faire confiance à Aubameyang