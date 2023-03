Après le fiasco, l’OM balance ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu tour à tour par le PSG et Annecy, l’OM a dit adieu à ses chances de remporter un titre cette saison. Absent des deux rencontres puisqu’il était blessé à la cheville, Samuel Gigot est revenu sur cette semaine difficile pour le club olympien.

Alors que l’OM avait l’occasion de glaner un titre cette saison, le club olympien a dit adieu à ses ultimes chances. Battu par le PSG en championnat, l’OM a pris trop de retard pour espérer quelque chose. Marseille misait donc sur la Coupe de France mais après avoir éliminé le club de la capitale, les hommes d’Igor Tudor sont tombés à domicile contre Annecy, modeste 10ème de Ligue 2.

Gigot a manqué un mois de compétition

Absent de ces deux matchs en raison d’un pépin à la cheville, Samuel Gigot a beaucoup manqué à l’OM. De retour face à Strasbourg la semaine dernière, le défenseur central marseillais était présent en conférence de presse ce vendredi, il est notamment revenu sur cette semaine qui a été fatale à l’OM.

En plein calvaire, l'OM lui envoie un énorme message https://t.co/Ya2M8obyfy pic.twitter.com/xzsWXzGGrh — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

«Il va falloir aller au charbon»