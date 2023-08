Après le fiasco, le boss de l’OM crie au scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La défaite face au Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de Ligue des champions a du mal à passer auprès de Pablo Longoria. En privé, le président de l'OM n'aurait pas caché son désarroi devant ce qu'il estime être des erreurs manifestes d'arbitrage. Ce mercredi, le club marseillais a adressé une lettre à l'UEFA pour demander des explications.

Il faudra plusieurs jours à l'OM pour digérer cette élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Le club marseillais peut avoir des regrets, lui qui avait maitrisé ce match jusqu'à la main de Mattéo Guendouzi dans le temps additionnel.

OM : Une offre de transfert arrive pour Guendouzi https://t.co/N3qcPpTlUV pic.twitter.com/dXSKDwVbEL — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Longoria serait remonté

Pablo Longoria ne lui en tient pas rigueur. Le président de l'OM serait surtout remonté contre l'arbitre de la rencontre selon les informations de RMC Sport. Il existerait au sein du club marseillais un vrai sentiment d'injustice. « Félicitations à eux pour commencer. Je crois qu'on a fait un très mauvais match aller. On a fait un très bon match ici au retour. Malgré les différentes circonstances qui ont eu lieu pendant le match. Sur les 180 minutes et la prolongation, on a subit un arbitrage difficile à l'aller et aujourd'hui il y a des décisions qu'on ne partage pas. Il y a peut-être un penalty sur Matteo (Guendouzi). On ne va pas rentrer dedans. Il y a une justice dans le football même s'il peut se montrer parfois cruel », confiait d'ailleurs Longoria en conférence de presse.

L'OM envoie une lettre à l'UEFA

Pour l'OM, l'arbitre du match aller, mais aussi du match retour n'ont pas été au niveau. Comme l'annonce le média, le club phocéen à envoyer une lettre à l'UEFA pour réclamer des explications et faire part de son incompréhension face à certaines décisions, notamment celle de refuser un penalty à Guendouzi ce mardi ou encore celle d'annuler le but de Vitinha durant la prolongation.