Affaire Rabiot : De Zerbi retourne sa veste, panique à l’OM ?

Présent en conférence de presse d’après-match après la victoire de l’OM face au Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à un retour d’Adrien Rabiot dans le groupe. Pour Walid Acherchour, l’entraîneur italien a sans doute paniqué après avoir vu un manque de qualité évident au sein de son entrejeu.
L’OM a finalement lancé sa saison. Ce samedi après-midi, le club phocéen s’est imposé face au Paris FC pour sa première au Vélodrome. Si le match a été ponctué par de nombreux rebondissements, que dire de la conférence d’après-match réalisée par Roberto De Zerbi ? Alors que depuis une semaine, Adrien Rabiot est exclu du groupe à la suite de sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, le technicien italien lui a tendu la main vers une réintégration au sein de son effectif.
Adrien Rabiot de retour à l’OM ?
« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo et à Medhi, mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra », a notamment affirmé Roberto De Zerbi
« Peut-être qu'il se dit qu'il ne trouvera pas de meilleur joueur »
Présent au micro de l’After Foot, Walid Acherchour estime que le manque de qualité au milieu de terrain a peut-être fait changer d’avis l’entraîneur de l’OM : « Tu risques de te brouiller avec ton coach (les dirigeants). Je ne sais pas quels sont les motifs du retournement de veste par rapport à hier (vendredi). Peut-être qu'il a vu les 70 premières minutes de son milieu de terrain, peut-être qu'il se dit qu'il ne trouvera pas de meilleur joueur », a ainsi confié l’éditorialiste ce samedi soir.