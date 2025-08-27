Affaire Rabiot : C’est le choc dans le vestiaire de l’OM !

L’affaire Adrien Rabiot n’en finit plus de faire parler. Il faut dire que sa bagarre avec Jonathan Rowe a visiblement été très violente à en croire la direction de l’OM qui a donc décidé de placer ses deux joueurs sur la liste des transferts. Mais pour Éric Di Meco, c’est surtout la sanction infligée à Rabiot et Rowe qui a dû choquer le vestiaire.
Alors que la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a eu pour conséquence la mise sur la liste des transferts des deux joueurs. Et d'après Eric Di Meco, c'est d'ailleurs cette sanction qui a choqué dans le vestiaire.
Di Meco balance sur le cas Rabiot
« La semaine dernière, on nous a pris pour des jambons et je vois que certains ont plongé la tête la première (…) Je ne crois pas la version du club. Le premier membre du vestiaire qui s’embrouille, c’est Rulli. Rabiot s’est mis au milieu, ça a dû parler et bim, bam, boum, il y a eu bagarre... On connaît l’histoire, on l’a tous vécue, ça se finit le lendemain dans le vestiaire et on passe à autre chose. (…) Pour moi, c’est du vent, c’est du flanc », assure l’ancien joueur de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Ils ont plutôt été choqués par ce qu’on a fait à Rabiot»
« On nous a expliqué que le vestiaire était choqué par la bagarre. Mais je reste persuadé que les Hojbjerg et autres ont dû dire: "Comment c’est possible de virer un joueur pour ça?" Ils ont plutôt été choqués par ce qu’on a fait à Rabiot. Aujourd’hui, on sait que le vestiaire et le coach l’accueilleront comme il faut, parce que pour eux, c’est un épiphénomène qui arrive souvent. Pour moi, l’intérêt de l’équipe, du coach et des joueurs, c’est que Rabiot revienne. Je ne dis pas qu’il va revenir, avec tout ce qui s’est passé. Mais si c’est le cas, bien sûr qu’il sera bien accueilli dans le vestiaire. Je n’ai aucun doute là-dessus », ajoute Éric Di Meco.