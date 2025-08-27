Affaire Rabiot : C’est le choc dans le vestiaire de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’affaire Adrien Rabiot n’en finit plus de faire parler. Il faut dire que sa bagarre avec Jonathan Rowe a visiblement été très violente à en croire la direction de l’OM qui a donc décidé de placer ses deux joueurs sur la liste des transferts. Mais pour Éric Di Meco, c’est surtout la sanction infligée à Rabiot et Rowe qui a dû choquer le vestiaire.

Alors que la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a eu pour conséquence la mise sur la liste des transferts des deux joueurs. Et d'après Eric Di Meco, c'est d'ailleurs cette sanction qui a choqué dans le vestiaire.

Di Meco balance sur le cas Rabiot « La semaine dernière, on nous a pris pour des jambons et je vois que certains ont plongé la tête la première (…) Je ne crois pas la version du club. Le premier membre du vestiaire qui s’embrouille, c’est Rulli. Rabiot s’est mis au milieu, ça a dû parler et bim, bam, boum, il y a eu bagarre... On connaît l’histoire, on l’a tous vécue, ça se finit le lendemain dans le vestiaire et on passe à autre chose. (…) Pour moi, c’est du vent, c’est du flanc », assure l’ancien joueur de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.