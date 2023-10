Affaire OM - OL : Il répond au gouvernement Macron !

Benjamin Labrousse

Au sortir des graves incidents survenus ce dimanche soir en marge de la rencontre prévue entre l’OM et l’OL, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait notamment déclaré que la responsabilité de cette soirée revenait aux clubs concernés. Directeur général de la LFP, Arnaud Rouger a répondu au membre du gouvernement ce lundi soir.

« Des sanctions pour les clubs ? C’est aux clubs de gérer leurs supporters. Et j’espère que nous aurons de la justice des peines de prison les plus importantes possibles pour pouvoir condamner ces supporters qui gâchent la fête de tout le monde » . Voilà ce que déclarait le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ce lundi matin au lendemain des incidents survenus à Marseille ce dimanche soir en marge de « l’Olympico » opposant l’OM à l’OL.

«Les incidents ont eu lieu à l’extérieur du stade»

Présent au micro de Rothen s’enflamme ce lundi soir, le directeur général de la LFP Arnaud Rouger n’a pas semblé totalement d’accord avec Gérald Darmanin. « Il ne m’appartient pas de commenter les déclarations du ministre de l'Intérieur, mais simplement s’en tenir aux faits. Les incidents ont eu lieu à l’extérieur du stade. Et l’encadrement de la sécurité d’un match est assez clair : ce qui est à l’intérieur du stade relève de la responsabilité du club organisateur et à l’extérieur de l’ordre public, du ministère de l’intérieur et de la préfète. Il n’y a pas vraiment de débat là-dessus » , a déclaré ce dernier.

«On condamne évidemment ce qui s’est passé»