L’OM et l’OL vont provoquer une révolution après les incidents

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, le match opposant l’OM à l’OL a été reporté en raison de graves incidents. Alors que l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso ainsi que son adjoint ont tous deux été blessés par des jets de projectiles lancés par des supporters marseillais, le directeur général de la LFP a affirmé travailler main dans la main avec l’Etat français afin de créer une nouvelle convention concernant l’organisation des rencontres.

Un véritable fiasco. Alors que ce dimanche, la 10ème journée de Ligue 1 devait se clôturer par une rencontre alléchante entre l’OL et l’OM, de graves incidents se sont produits. À l’approche du Vélodrome, le bus de l’Olympique Lyonnais a été visé par des projectiles lancés par des supporters marseillais. L’entraîneur de l’OL Fabio Grosso a été sévèrement blessé par ces derniers, et le match a alors été reporté.

OM-OL : Nouvelle annonce à venir après les incidents ? https://t.co/n1XrMnrcmw pic.twitter.com/R4dtxiSy21 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«En matière de prévention, d’action et de répression, la Ligue effectue un travail reconnu de tous»

Directeur général de la LFP, Arnaud Rouger a affirmé à RMC que la ligue ainsi que l’État français travaillent actuellement sur une nouvelle convention concernant l’organisation des rencontres après les incidents entre l'OM et l'OL. « La Ligue collabore parfaitement tout au long de la saison avec tous les services de l’État concernés. À ce sujet, nous sommes en train de finaliser avec les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Sports une nouvelle convention qui fixe les modalités d’organisation des rencontres et des périmètres des responsabilités de chacun. En matière de prévention, d’action et de répression, la Ligue effectue un travail reconnu de tous, et notamment par les services de L’État » .

«Cela ne relève pas de notre responsabilité»