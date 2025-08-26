Adrien Rabiot à l'OM : Une tête va tomber ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En fin de semaine dernière, Roberto De Zerbi prenait tout le monde à contrepied en expliquant qu'il était prêt à tout afin de résoudre le problème Adrien Rabiot à l'OM, écarté depuis son altercation avec Jonathan Rowe à la mi-août. Le comite directeur de l'Olympique de Marseille serait presque sur la même longueur d'onde d'après L'Equipe, mais fixerait une grosse condition au sujet de Véronique Rabiot.

C'est à ne plus rien y comprendre. Protagoniste d'une violente bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier après la défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot était définitivement exclu du groupe de l'OM mardi soir comme le stipulait le communiqué du club phocéen. Placé sur la liste des transferts, l'international français pourrait finalement être réintégré. Roberto De Zerbi choquait son monde en conférence de presse samedi dernier en tendant la main à Rabiot.

L'OM pas choqué par la volte-face de Roberto De Zerbi Et les propos de Roberto De Zerbi, contraire à la position adoptée par le comité directeur de l'Olympique de Marseille, n'auraient pas choqué Pablo Longoria ainsi que Medhi Benatia. L'Equipe affirme dans ses colonnes du jour lundi qu'il n'y aurait pas de malaise chez le président et le directeur du football de l'OM. Pour autant, la situation ne pourrait pas être rectifiée si une personne ne quittait pas l'équation : Véronique Rabiot.