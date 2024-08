À l’OM, il a bluffé De Zerbi !

Thomas Bourseau

Quentin Merlin a quelques mois d’expérience de plus que la plupart du onze de départ de l’OM essentiellement composé de recrues estivales. Le latéral gauche arrivé du FC Nantes cet hiver fait sensation auprès de Roberto De Zerbi. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est dit surpris de la polyvalence du jeune international espoir français de 22 ans.

Roberto De Zerbi a officiellement déposé ses valises à Marseille le 29 juin dernier. En l’espace d’une année, c’est le quatrième entraîneur à prendre les rênes de l’effectif de l’OM après Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Marcelino. Le président Pablo Longoria et son conseiller sportif ont misé sur De Zerbi et ce, pour un projet à moyen terme puisque le technicien italien qui arrive de Brighton a signé un contrat de trois saisons.

«Pour moi, Quentin Merlin c'était vraiment une surprise»

Son expérience en Italie à Sassuolo notamment et en Premier League chez les Seagulls de Brighton lui ont permis de se bâtir une belle réputation sur le marché. Ce qui a entre autres facilité plusieurs transferts en faveur de l’OM dont ceux de Mason Greenwood, Elye Wahi, Valentin Carboni pour ne citer qu’eux. Mais depuis sa prise de fonctions à la fin du mois de juin, c’est un joueur déjà présent à l’Olympique de Marseille qui a choqué Roberto De Zerbi. En conférence de presse ce vendredi, il a fait l’éloge de Quentin Merlin, recrue hivernale orchestrée par le tandem Longoria - Benatia. « Pour moi, Quentin Merlin c'était vraiment une surprise. Je savais que c'était un joueur qui était fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact dans les matchs ».

Quentin Merlin, le couteau- suisse de Roberto De Zerbi !

« C'est vraiment un joueur qui nous permet aussi de changer de système au cours des matchs. À Brest, vous l'avez vu jouer au milieu du terrain mais c'était plus quelque chose par nécessité. C'est plus un joueur de couloir comme vous allez voir aussi parfois Luis Henrique apprendre à jouer plus dans l'axe. À voir aussi sur le côté droit pour recentrer Greenwood, qui est probablement le plus dangereux offensivement. Après il faut encore que les joueurs apprennent à bien se connaître, que moi j'apprenne à bien tous les connaître et ensuite on cherchera toujours la meilleure solution ». a déclaré Roberto De Zerbi par le biais de propos relayés par Le Phocéen.