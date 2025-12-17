24,5M€ : La grande annonce de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2016, l’OM avait signé un contrat avec Orange pour la naming du Vélodrome. Le bail était alors d’une durée de 10 ans et rapportait 2,45M€ par an au club phocéen. Mais voilà que cet engagement touche donc à sa fin et les négociations pour le prolonger son en cours. Et comme l’a annoncé l’OM, le prochain contrat risque d’être bien différent du montant précédent.

Directeur général de l’OM, Alessandro Antonello s’est entretenu avec l’AFP pour évoquer notamment le Vélodrome. Alors que le stade du club phocéen est une arme considérable pour le développement, le dirigeant olympien a notamment confié : « Les chiffres atteints sont très significatifs. Nous en sommes à 24 matchs à guichets fermés consécutifs et nous avons eu en 2025 environ 1,5 million de spectateurs au Vélodrome. Si l’on ajoute les concerts et autres événements, on atteint 2,5 millions de personnes. L'OM est aujourd'hui à la sixième place au plan européen, juste derrière des clubs prestigieux qui disposent de stades aux capacités plus importantes. Et en taux de remplissage, nous sommes à la troisième place européenne ».

Un naming du Vélodrome qui rapporte Avec le Vélodrome, l’un des grands sujets est celui du naming. Aujourd’hui, c’est Orange qui est associé au stade de l’OM. L’accord entre les deux parties remonte à 2016. A l’époque, un contrat de 10 ans avait été signé avec à la clé 2,45M€ par an. Au total, l’OM aura donc encaissé 24,5M€, mais voilà que ce contrat touche donc à sa fin. Quid de sa prolongation ?