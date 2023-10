Un nouvel entraineur débarque à l'OL, il a eu une mauvaise surprise

Amadou Diawara

Arrivé le 18 septembre à l'OL pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso ne s'attendait pas à avoir autant de difficultés en terres lyonnaises. D'ailleurs, le technicien italien ne se serait pas assez bien préparé avant de rejoindre le club rhodanien. En effet, Fabio Grosso n'aurait pas pris les informations nécessaires auprès des membres du staff déjà présents à l'OL.

Le 18 septembre dernier, John Textor a pris une décision majeure pour l'OL. Alors que les Gones réalisent un début de saison catastrophique, le président rhodanien a fait appel à Fabio Grosso, et ce, pour qu'il remplace Laurent Blanc sur son banc le 18 septembre.

Neymar se fait encore fracasser, «Il s’en bat les c… de tout» https://t.co/W9oDoMysS5 pic.twitter.com/r94pM89ENZ — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

L'effectif de l'OL ne serait pas à la hauteur

Toutefois, Fabio Grosso ne fait pas mieux que Laurent Blanc. En effet, les deux entraineurs ont le même bilan à l'OL cette saison, à savoir trois défaites et un match nul en quatre matchs. D'après Le Parisien , Fabio Grosso, Laurent Blanc et même Peter Bosz ne s'attendaient pas à avoir autant de difficultés chez les Gones . « Il y a un écart entre ce qu’il veut mettre en place et ce que les joueurs sont capables de faire » , estime d'ailleurs un entraineur qui connait bien l'effectif de l'OL.

Grosso avait une mauvaise vision de son groupe