«Peur de me faire virer», Daniel Riolo se met à trembler à cause de l’OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Daniel Riolo, c’est en 2006 que l’aventure After Foot a débuté. Depuis, il est devenu l’une des figure de l’émission de RMC. Une belle histoire qui dure donc depuis des années maintenant, mais voilà qu’à plusieurs reprises, ça aurait pu s’arrêter. Riolo a même craint un jour d’être viré. Explications.

Daniel Riolo l’a déjà révélé, il n’y a pas si longtemps que cela, il a pensé à arrêter l’After Foot sur RMC. Ayant traversé un moment difficile, le journaliste a réussi à traverser cela, restant finalement à l’antenne. Tout aurait donc pu se stopper là pour Riolo, qui a également vécu des moments où le licenciement était proche. Et tout cela était d’ailleurs à cause de l’OL.

« J’ai peur de me faire virer pour avoir été le seul con à dire le contraire » C’est pour Lyon Foot que Daniel Riolo a raconté ce moment où il a eu peur de se faire virer de RMC. La figure de l’After Foot a ainsi confié : « L’OL, c’est le club de quand je travaille. Celui qui m’a fait comprendre que quand tu donnes ton avis, il faut assumer. Je me souviens qu’en 2009, quand ils jouent le Barça, et qu’il y a 0-0 à l’aller, tout le monde est convaincu que l’OL va se qualifier au retour… Et moi, j’ai peur de me faire virer pour avoir été le seul con à dire le contraire ».