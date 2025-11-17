«Peur de me faire virer», Daniel Riolo se met à trembler à cause de l’OL !

Pour Daniel Riolo, c’est en 2006 que l’aventure After Foot a débuté. Depuis, il est devenu l’une des figure de l’émission de RMC. Une belle histoire qui dure donc depuis des années maintenant, mais voilà qu’à plusieurs reprises, ça aurait pu s’arrêter. Riolo a même craint un jour d’être viré. Explications.
Daniel Riolo l’a déjà révélé, il n’y a pas si longtemps que cela, il a pensé à arrêter l’After Foot sur RMC. Ayant traversé un moment difficile, le journaliste a réussi à traverser cela, restant finalement à l’antenne. Tout aurait donc pu se stopper là pour Riolo, qui a également vécu des moments où le licenciement était proche. Et tout cela était d’ailleurs à cause de l’OL.
« J’ai peur de me faire virer pour avoir été le seul con à dire le contraire »
C’est pour Lyon Foot que Daniel Riolo a raconté ce moment où il a eu peur de se faire virer de RMC. La figure de l’After Foot a ainsi confié : « L’OL, c’est le club de quand je travaille. Celui qui m’a fait comprendre que quand tu donnes ton avis, il faut assumer. Je me souviens qu’en 2009, quand ils jouent le Barça, et qu’il y a 0-0 à l’aller, tout le monde est convaincu que l’OL va se qualifier au retour… Et moi, j’ai peur de me faire virer pour avoir été le seul con à dire le contraire ».
« J’ai regardé toute la première mi-temps avec la boule au ventre »
« Il y a une telle inimitié, que je me dis, imagine, ils se qualifient vraiment. J’ai regardé toute la première mi-temps avec la boule au ventre. Ce match m’a profondément marqué. En plus, Aulas commençait déjà à nous mettre la pression, en mode « Ces mecs-là, avec l’After, ils me font chier ». Je crois qu’au final, ça fait 5-2 pour le Barça », a poursuivi Daniel Riolo.