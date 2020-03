Foot - OL

OM/OL - Clash : Aulas contre-attaque et veut attaquer Eyraud en justice !

Publié le 16 mars 2020 à 20h00 par B.C.

Invité de RMC ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il comptait attaquer Jacques-Henri Eyraud en justice suite à sa tribune publiée dans le JDD.

La guerre est déclarée entre l'OL et l'OM. Alors que Jean-Michel Aulas s'est prononcé en faveur d'une « saison blanche » si le championnat ne pouvait reprendre suite à la crise du coronavirus, Jacques-Henri Eyraud avait sèchement répondu au président lyonnais dans le JDD : « Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste. Faut-il les dissoudre dans l'égoïsme de celui dont la seule boussole est sa participation à la Ligue des champions? Alors, si les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Une idée indécente ». Des propos intolérables aux yeux de Jean-Michel Aulas, annonçant ce lundi soir qu'il comptait attaquer son homologue marseillais pour diffamation.

« Mes avocats vont attaquer en diffamation. C’est diffamatoire »