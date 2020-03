OL

OL : Aulas annonce une nouvelle solution pour la Ligue 1

Publié le 16 mars 2020 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 16 mars 2020 à 16h01

La LFP a annoncé la suspension de Ligue 1. Et Jean-Michel Aulas a proposé une nouvelle solution en cas d’annulation du championnat.

Jean-Michel Aulas ne cesse de proposer des solutions notamment si le championnat ne pouvait se terminer comme prévu. Après avoir proposé une saison blanche, le président de l’OL souhaite un classement réalisé à partir des trois ou cinq dernières années. Une solution que Jean-Michel Aulas a proposé sur son compte Twitter : « Il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de plus en plus difficile ». Une solution plus que bénéfique pour l’OL qui pourrait, si cette solution est retenue, retrouver le podium.