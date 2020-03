Foot - OL

OL : Le Stade Rennais tacle Aulas après sa proposition

Publié le 14 mars 2020 à 22h10 par B.C.

Alors que Jean-Michel Aulas plaide pour une « saison blanche » si la Ligue 1 ne peut reprendre, le président du Stade Rennais Jacques Delanoë trouve cette proposition indécente.