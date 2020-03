Foot - OL

OL : Garcia évoque les plans de l'OL face au coronavirus

Publié le 14 mars 2020 à 11h41 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2020 à 11h42

Confinés chez eux, comme les autres joueurs de Ligue 1, les Lyonnais ont reçu des consignes très strictes pour lutter contre le coronavirus comme l'explique Rudi Garcia.