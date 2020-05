Foot - OL

OL : Reprise, Ligue 1… Quand Aulas évoque une assemblée générale «extraordinaire»

Publié le 29 mai 2020 à 19h32 par La rédaction

Depuis l’annonce de l’arrêt du championnat, Jean-Michel Aulas multiplie les contestations que ce soit sur son compte Twitter ou lors d’interviews. Pour RTL, le président de l’OL a ouvert la porte à une assemblée générale du Conseil d’Administration de la Ligue.