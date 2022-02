Foot - OL

OL : Peter Bosz affiche sa satisfaction après le nul à Lens !

Publié le 19 février 2022 à 20h17 par La rédaction

Ne réussissant pas à s’imposer à Lens, l’Olympique Lyonnais repart tout de même avec le point du match nul (1-1). Si ce résultat peut paraître frustrant, Peter Bosz est satisfait.