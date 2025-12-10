OL - Paulo Fonseca : Le coup de gueule en public !

Pierrick Levallet

Après avoir perdu sur la pelouse du FC Lorient le week-end dernier, l’OL a l’occasion de se remettre sur de bons rails ce jeudi. Le club rhodanien reçoit les Go Ahead Eagles en Europa League. Présent en conférence de presse ce mercredi, Paulo Fonseca en a profité pour régler ses comptes avec les détracteurs de l’équipe lyonnaise.

«Nous restons dans une bonne situation» « Parfois, j’ai l’impression que quand on parle de l’OL, on parle d’une équipe de bas de tableau. Ce n’est pas le cas. C’est vrai que nous pourrions avoir plus de points, mais nous sommes dans une position que peu de gens imaginaient au début de la saison. Nous avons eu l’occasion de faire mieux, mais nous restons dans une bonne situation. Si on se rappelle des premières journées, on peut dire que nous sommes aujourd’hui dans une position positive » a d’abord lâché Paulo Fonseca en conférence de presse.