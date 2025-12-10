Lamine Yamal : C’est la panique à l’étranger !

Pierrick Levallet

Depuis quelques mois maintenant, Lamine Yamal ne cesse de faire parler de lui. La vie privée du phénomène du FC Barcelone attise notamment l’attention des médias. Le prodige de 18 ans a fait l’objet de quelques polémiques l’été dernier. Chez les Blaugrana, cela susciterait une certaine inquiétude puisqu’on chercherait à le protéger.

Le FC Barcelone s'inquiète pour Yamal... Comme le rapporte SPORT, le FC Barcelone serait même inquiet de voir les médias s’intéresser autant à la vie privée de Lamine Yamal. Le club catalan chercherait à le protéger afin qu’il puisse maintenir un niveau de performance optimal. Les pensionnaires de la Liga veulent éviter que ces situations n’affectent son jeu sur le terrain.