Messi de retour chez son ex : La vérité éclate

Légende vivante du FC Barcelone qu'il a connu de ses 13 ans à ses 34 ans, Lionel Messi a toujours le sang rouge et bleu blaugrana qui coule dans ses veines. Et ce, malgré la douloureuse rupture avec le club due à l'administration Laporta en 2021. David Beckham a révélé avoir demandé à Messi de s'installer sur la durée à Miami, mais le co-propriétaire de la franchise floridienne de l'Inter Miami a vendu la mèche pour le retour de l'Argentin à Barcelone.

Le 8 août 2021, Lionel Messi se présentait devant les caméras en conférence de presse du Camp Nou en pleurs au moment de faire l'annonce de son départ du FC Barcelone en raison de l'incapacité financière du club de son cœur de lui offrir un nouveau contrat. Une rupture soudaine que Messi voulait un an plus tôt en envoyant un burofax à l'ancienne présidence du club, mais plus au moment de son départ.

«Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou» Ayant le FC Barcelone dans le cœur et tatoué sur le corps, Lionel Messi s'en est allé vivre de nouveaux chapitres de sa vie en famille à Paris pendant deux ans et à Miami depuis deux ans et demi. Contractuellement lié à l'Inter Miami, franchise de Major League Soccer, jusqu'en 2028, l'Argentin ne devrait pas s'éterniser en Floride d'après David Beckham. « J’aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite. Mais Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou ».