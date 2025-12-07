Lamine Yamal, la nouvelle expérience qui le fait vibrer !

Le FC Barcelone a fait preuve d’une puissance offensive impressionnante ce samedi sur la pelouse du Real Betis. Le club catalan s’est imposé (3-5) et maintient donc sa place de leader de Liga. Hansi Flick s’est notamment permis une expérience avec Lamine Yamal en le plaçant numéro 10. Et le phénomène espagnol a visiblement adoré ce poste.
Ce samedi, le FC Barcelone a maintenu sa place de leader de la Liga. Le club catalan s’est imposé sur la pelouse du Real Betis (3-5), en faisant preuve d’une efficacité offensive redoutable. Lamine Yamal a notamment brillé pendant la rencontre. Buteur sur penalty, le phénomène espagnol s’est illustré par son incroyable lecture du jeu.
Lamine Yamal s'est régalé en tant que numéro 10
Car en effet, Hansi Flick a tenté une expérience avec le crack de 18 ans comme le rapporte AS. L’entraîneur du FC Barcelone a essayé Lamine Yamal au poste de numéro 10. Et le prodige du Barça s’en est particulièrement bien sorti. L’international espagnol s’est même régalé dans ce rôle.
Expérience concluante au FC Barcelone
Hansi Flick devrait donc pouvoir disposer d’une nouvelle solution à ce poste si important dans son onze de départ. D’ordinaire, Dani Olmo occupe cette place. Mais le coach allemand sait qu’il peut désormais compter sur Lamine Yamal en tant que meneur de jeu. La pépite du FC Barcelone est en train d’élargir sa palette.