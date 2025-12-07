Lamine Yamal, la nouvelle expérience qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Le FC Barcelone a fait preuve d’une puissance offensive impressionnante ce samedi sur la pelouse du Real Betis. Le club catalan s’est imposé (3-5) et maintient donc sa place de leader de Liga. Hansi Flick s’est notamment permis une expérience avec Lamine Yamal en le plaçant numéro 10. Et le phénomène espagnol a visiblement adoré ce poste.

Lamine Yamal s'est régalé en tant que numéro 10 Car en effet, Hansi Flick a tenté une expérience avec le crack de 18 ans comme le rapporte AS. L’entraîneur du FC Barcelone a essayé Lamine Yamal au poste de numéro 10. Et le prodige du Barça s’en est particulièrement bien sorti. L’international espagnol s’est même régalé dans ce rôle.