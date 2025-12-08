Lamine Yamal : Le mariage que personne n’a vu venir !

Hansi Flick a réservé une grosse surprise contre le Real Betis en alignant Lamine Yamal en numéro 10 ce week-end. Et le phénomène de 18 ans a largement contribué à la victoire du FC Barcelone (3-5). Le prodige espagnol a rapidement épousé ses nouvelles fonctions, notamment à la récupération du ballon, ce qui a ravi le club catalan.
Ce week-end, Hansi Flick a fait un choix surprenant contre le Real Betis. En l’absence de Dani Olmo, l’entraîneur du FC Barcelone a décidé d’aligner Lamine Yamal au poste de numéro 10. Et le prodige espagnol s’est montré à son avantage dans cette position. Buteur sur penalty, le crack de 18 ans a largement contribué au succès des Blaugrana (3-5).
Lamine Yamal a progressé... en défense !
Mais ce n’est pas vraiment sur le plan offensif que Lamine Yamal a impressionné. Comme le rapporte MARCA, la pépite du Barça a accepté de se sacrifier pour le bien collectif. Il s’est mis au travail à la récupération du ballon. L’Espagnol a d’ailleurs considérablement progressé sur l’aspect défensif sous les ordres d’Hansi Flick. Lamine Yamal semble avoir épousé ses nouvelles fonctions au sein de l’équipe, ce qui ravirait le FC Barcelone.
Le FC Barcelone a été bluffé
Car en effet, Lamine Yamal est le joueur barcelonais qui a récupéré le plus de ballons contre le Real Betis (7). Le deuxième du Ballon d’Or 2025 était devant Pedri (4), Pau Cubarsi (3) et Gerard Martin (3). Hansi Flick sait désormais qu’il peut compter sur un autre joueur que Dani Olmo dans ce rôle de meneur de jeu au FC Barcelone.