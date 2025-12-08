Lamine Yamal : Le mariage que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Hansi Flick a réservé une grosse surprise contre le Real Betis en alignant Lamine Yamal en numéro 10 ce week-end. Et le phénomène de 18 ans a largement contribué à la victoire du FC Barcelone (3-5). Le prodige espagnol a rapidement épousé ses nouvelles fonctions, notamment à la récupération du ballon, ce qui a ravi le club catalan.

Lamine Yamal a progressé... en défense ! Mais ce n’est pas vraiment sur le plan offensif que Lamine Yamal a impressionné. Comme le rapporte MARCA, la pépite du Barça a accepté de se sacrifier pour le bien collectif. Il s’est mis au travail à la récupération du ballon. L’Espagnol a d’ailleurs considérablement progressé sur l’aspect défensif sous les ordres d’Hansi Flick. Lamine Yamal semble avoir épousé ses nouvelles fonctions au sein de l’équipe, ce qui ravirait le FC Barcelone.