Lamine Yamal : Sa relation surprise en Espagne !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal a été testé dans un rôle qui lui est peu commun ce samedi contre le Real Betis. Hansi Flick a en effet positionné le prodige espagnol en meneur de jeu. Et le crack de 18 ans a nettement contribué à la victoire du FC Barcelone (3-5). Le phénomène catalan a notamment noué une relation inattendue avec Ferran Torres sur le terrain.

Lamine Yamal a brillé... en défense ! Comme le rapporte AS, Lamine Yamal a également contribué aux tâches défensives. Le crack catalan est celui qui a récupéré le plus de ballons ce samedi côté Blaugrana (7), devant Pedri (4), Pau Cubarsi (3) et Gerard Martin (3). Le numéro 10 du FC Barcelone a notamment profité du travail de Ferran Torres, qui est toujours le premier à mettre la pression sur l’équipe adverse.