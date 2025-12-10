Daniel Riolo annonce une nouvelle superstar à l'OM !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood enchaine les performances XXL sous les couleurs de l'OM. Ultra décisif ces derniers mois, le numéro 10 marseillais a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe contre l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir. Ce qui n'a pas échappé à Daniel Riolo.

Lors de cet exercice 2025-2026, Mason Greenwood enchaine les prestations de haute volée. En effet, le numéro 10 de Roberto De Zerbi régale l'OM ces derniers mois, se montrant très décisif. Et ce mardi soir, Mason Greenwood a permis à son équipe de battre l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur (2-3).

«Mason Greenwood est un joueur à part» Lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Mason Greenwood a été époustouflant, inscrivant un doublé face à l'Union Saint-Gilloise. Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire de l'OM, Daniel Riolo a tenu à faire l'éloge de l'ailier droit de 24 ans. « On ne m'empêchera jamais de penser que quand t'as des mecs un peu au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Et ce (mardi) soir, oui, l'OM doit probablement son salut à Mason Greenwood, qui est un joueur à part, et il ne faut pas avoir honte d'avoir un joueur à part qui fait la décision dans son équipe. Et en plus, il a été bon sur tout le match en montrant que c'est un joueur différent. C'est le meilleur joueur de cette équipe et c'est grâce à lui que l'OM a marqué », s'est enflammé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.