OL : Memphis Depay lance un avertissement à la Juventus !

Publié le 3 août 2020 à 23h10 par La rédaction

La Ligue des Champions fera son retour vendredi à 21h. L’OL jouera son match retour face à la Juventus en Italie. Memphis Depay a confiance en son équipe pour accéder aux quarts de finale.